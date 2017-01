PRG Lab erster Lizenz-Inhaber von Nokia Ozo Live





PRG Lab, eine Unit von PRG XL Video Deutschland, hat als erstes Unternehmen in Europa eine Lizenz der Ozo Live-Software erhalten. Nachdem ausgewählte Teilnehmer des Nokia Pioneer-Programms bereits einige Monate mit der Testversion arbeiten konnten, hat Nokia nun die Vollversion in Europa gelauncht und PRG Lab die erste Lizenz zugeteilt.

Ozo Live ist eine Software, die es erlaubt, Video- und Audiosignale der Ozo VR-Kamera als bereits gestitchtes 3D-VR-360-Signal in 4K-Qualität direkt auszuspielen. Der Live-Feed kann so direkt in 4K-Broadcast-Infrastrukturen eingebracht und zum Beispiel für einen Live-Stream genutzt werden.

„Die Ozo Live-Vollversion versetzt uns in die Lage, unseren Schwerpunkt auf Multikamera-Live-Übertragungen noch zu vertiefen“, sagt Kay Schablowski, Sales & Business Development Manager bei PRG Lab. „Dadurch, dass das Panoramabild nicht zuerst separat zusammengerechnet werden muss, sondern in Echtzeit zur Verfügung steht, können wir VR-Content zukünftig in voller UHD-Qualität live streamen. Darüber hinaus ist es für uns spannend, parallel mit eigenen Lösungen weitere Entwicklungen voranzutreiben, zum Beispiel die Einbindung von binauralem 3D-Audio.“

PRG Lab entwickelt derzeit zudem eine eigene Virtual Reality-Player-Anwendung, die zur Best of Events (BOE) im Januar 2017 einsatzbereit sein wird.

www.prg.com