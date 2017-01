Per Lindeberg

Per Lindeberg ist neuer Geschäftsführer des schwedischen Beleuchtungsherstellers Aura Light International AB. Lindeberg war zuvor ebenfalls in führender Position innerhalb der Sonepar Gruppe tätig, unter anderem als CEO sowie Managing Director der Oakwell Gruppe.

Lindeberg verfügt über Managementerfahrungen in multinationalen Konzernen und bringt zudem Erfahrungen aus Branchen mit, in denen sich ein rasanter technologischer Wandel vollzieht. Lindeberg ist auch Mitbegründer einiger Start-Up-Unternehmen. Er tritt die Nachfolge von Martin Malmros an, welcher Aura Light zehn Jahre lang geführt hat.

www.auralight.de