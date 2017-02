PCIM Europe 2017: Konferenzprogramm veröffentlicht

Die PCIM Europe 2017 thematisiert vom 16. bis 18. Mai 2017 in einem Konferenzprogramm aktuelle Entwicklungen bei Leistungshalbleitern, passiven Bauelementen, Produkten zur Wärmebeherrschung, Energiespeicherung, Sensoren und neuen Materialien. Das Themenspektrum erstreckt sich von der Komponente über die Ansteuerung und das Packaging bis hin zum intelligenten System. Experten aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen präsentieren in über 300 Vortrags- und Posterpräsentationen Produktinnovationen und Forschungsergebnisse und blicken in die Zukunft der Leistungselektronik.

Der Fokus der Konferenz liegt auf anwenderorientierten und industrienahen Inhalten. Es wird drei Keynotes geben: zu „Evolution in Topologies as a Result of New Devices and Enabling Technologies“, „The Smart Future of Power Electronics and its Applications“ und „E-Mobility“. Weitere Highlights des Konferenzprogrammes sind drei Special Sessions zu den Themen „Passive Components“, „Capacitors“ und „Smart Grid & Communication“. Darüber hinaus geben Experten aus Industrie und Wissenschaft Raum für Fachdiskussionen und stehen für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

An den beiden Vortagen der Konferenz vermitteln Experten in sieben Seminaren und elf Tutorials ihr Wissen unter anderem zu Themen wie „New Trends in Power Conversion for Very High Efficiency and High Power Density”, „Design Challenges for High Frequency Magnetic Circuit Design for Power Conversion” oder „High Performance Control of Power Converters”. In dem Ganztagestutorial „Driving Electric - Power Train, Battery, Wireless Charging and Autonomous Driving” beschäftigt sich Nejila Parspour, Professorin für Elektrische Energiewandlung an der Universität Stuttgart, mit dem Thema E-Mobility und verschafft den Teilnehmern einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und Trends in der Technologieentwicklung.

Die begleitende Fachmesse bietet drei Foren: Auf dem Fachforum berichten Verbände, Fachmedien, Unternehmen und Experten, was die Branche aktuell bewegt. Zum Beispiel referiert Pierric Gueguen von Yole Développement zum Thema „Status and Perspectives in Power Semiconductor Business” und Richard Reiner vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF aus Freiburg zu „Monolithically-Integrated GaN Circuits”. Das Ausstellerforum ermöglicht Besuchern an allen drei Messetagen, sich in 20-minütigen Vorträgen einen Überblick über die neuen Produkthighlights der Leistungselektronik zu verschaffen. Erstmalig präsentiert die PCIM Europe 2017 zusätzlich ein E-Mobility-Forum.

(Foto: Thomas Geiger/Mesago)

www.pcim.de