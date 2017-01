ORF stattet Fernsehregieplätze mit Lawo-Systemen aus





In einem über mehrere Jahre angelegten Großprojekt stattet der ORF derzeit seine neun Landesfunkhäuser mit neuen Fernsehregieplätzen aus. Alle Plätze sind identisch aufgebaut und bestehen aus den folgenden Lawo-Komponenten: mc²66-Mischpulte, Dallis-IOs und V-Pro8-Videoprozessoren. Der ORF entschied sich nach einem formalen Ausschreibungsverfahren für die Lawo-Systeme.

Teil der Erneuerung sind zwei identisch aufgebaute Lawo-Containerregien, die an die gerade im Umbau befindlichen Landesfunkhäuser angedockt werden können, sodass während der Umbaumaßnahmen dort weitergearbeitet werden kann. Grund für den Umbau der Fernsehregien ist die Umstellung auf HD-Produktion sowie das Alter der bestehenden Anlagen von mehr als zwölf Jahren seit der letzten technischen Erneuerung.

Jeder Fernsehregieplatz der ORF-Landesstudios - Steiermark, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland, Salzburg, Vorarlberg und Wien - wird mit einem Lawo mc²66-Mischpult in einem 16-8-8-Frame ausgestattet, dessen HD-Core mit drei DSP-Karten über 144 DSP-Kanäle verfügt und unter anderem 20 MADI-Ports, 4x32 AES in und 4x32 AES out an Konnektivität bietet. Jeder Regieplatz profitiert von der Routingkapazität von 8.192 x 8.192 Koppelpunkten.

Zur Ausstattung gehören ferner je zwei Dallis-IO-Einheiten, wobei zusätzliche Dallis-Stageboxen angeschlossen werden können. An jedem Fernsehregieplatz kommt außerdem ein Lawo V-Pro8-Videoprozessor zum Einsatz, der Glue-Features wie Format Conversion und Color Correction bietet sowie für Audio-Embedding und De-Embedding genutzt wird.

Seine MADI-Audioverbindungen schaffen innerhalb der Studio-Infrastruktur eine Brücke zwischen Video und Audio; außerdem fungiert der V-Pro8 als Router: Mittels einer 8x8-Videokreuzschiene und einer 384x384-Audiokreuzschiene kann jedes Signal auf jedes andere Signal geschaltet werden. Die GUI basiert auf HTML5.

