MDL Expo realisiert Setbau für Microgaming auf der EiG in Berlin

Vom 18. bis 20. Oktober 2016 verwandelte sich die Arena Berlin, eine 6.500 qm große, multifunktionale Halle direkt am Spreeufer, bei der EiG - Excellence in iGaming in ein Glücksspiel-Casino. Auf der Gaming-Messe präsentiert die Branche einmal im Jahr Neuheiten aus dem Online-Casino-Bereich. Die Veranstaltung fand zum zweiten Mal in Berlin statt und wird von einem Kongress begleitet.

Im Auftrag der englischen Agentur Event Live hat die MDL Expo International GmbH den Setbau für den rund 240 qm großen Messestand von Microgaming realisiert. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand die Vorstellung des neuen Halloween-Slot-Spiels „Lost Vegas“.

Mit einer Inszenierung aus klassischem Setbau, großformatiger Grafik und freistehenden, lebensgroßen Charakteren überführte MDL Expo International das kreative Design von „Lost Vegas“ in die Dreidimensionalität. Zum Einsatz kamen auf dem Microgaming-Stand unter anderem großformatige abgehängte LED-Screens, Soundeffekte sowie die passende Beleuchtung.

www.mdl-expo.com