Max Giesinger tourt mit Equipment von Robe und Litecraft

Im Herbst 2016 tourte Max Giesinger durch deutsche Clubs. Als Lichtdesigner fungierte Tom „Standtom“ Groß, der für das Bühnenbild Robe Spikies, Litecraft SunX.10s und Litecraft BlindX.4s einsetzte. Insgesamt 16 Spikies standen dem Lichtdesigner zur Verfügung. „Da ich nicht sicher wusste, ob man das Equipment in jedem Club hängen kann, habe ich von der Firma Litt Event-Technik, die die Tour als technischer Dienstleister betreute, einige Traversensteher auf Rollen bauen lassen“, erläutert er. An die insgesamt vier Traversensteher (2 x 1,5 Meter, 2 x 2 Meter Höhe) brachte er jeweils eine Pipe an, die leicht angeschrägt je zwei Spikies aufnahm.

Vier weitere Spikies nutzte Groß als Gassenlicht, die restlichen vier Geräte platzierte er auf dem Bühnenboden. Die Traversensteher nahmen außerdem vier der insgesamt sechs Litecraft SunX.10 auf. Die anderen zwei SunX.10 wurden gemeinsam mit zwei der insgesamt vier Litecraft BlindX.4 auf zwei weiteren Stehern platziert. Die verbliebenen zwei Blinder fanden ihren Platz auf dem Bühnenboden. Für die Lichtsteuerung verwendete Groß eine Nano Hog 4 Custom von High End Systems.

(Foto: Klaus Sahm)

