Martin C. Wagner

Martin C. Wagner ist seit Juni 2016 als Marketing Manager am Macom-Hauptsitz in Stuttgart tätig. Der 36-Jährige soll die Marktbearbeitung für das Kerngeschäft der medientechnischen Fachplanung intensivieren und vorantreiben. Zudem wird er Zukunftsthemen wie Kollaborationslösungen, digitale Arbeitswelten, Digitalisierung und die interaktive Markenpräsentation kommunikativ besetzen.

Der studierte Geisteswissenschaftler und PR-Manager war vor seiner Tätigkeit bei Macom im Marketing von verschiedenen mittelständischen Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und dem technischen B2B-Bereich tätig. Erfahrung in der Medientechnik-Branche sammelte Wagner zwei Jahre lang bei dem Reutlinger Display-Hersteller Eyevis.

www.macom.de