Jazzunique inszeniert Raumgestaltung und Opening Event für Necafé-Lounge

Für die neue Nescafé Dolce Gusto-Pop-up-Lounge in der Kölner Innenstadt hat Jazzunique im Auftrag von Publicis Pixelpark die Raumgestaltung und das Opening Event mit rund 130 geladenen Gästen inszeniert. Im Zentrum der neuen „Sound of Coffee“-Lounge in der Schildergasse steht eine von Jazzunique entwickelte Skulptur.

Hierfür kreierte die Frankfurter Agentur einen interaktiven Kapselspender, der die Nescafé Dolce Gusto-Kampagnenthemen Musik und Kreativität aufgreift und anfassbar machen soll. Die drehbare Konstruktion mit Kapselfassung reagiert auf Bewegungen und verrät beim Auflegen der Kapseln Details über das jeweilige Produkt.

Beim Design der Verkaufsfläche hat sich die Unit Brand Spaces von Jazzunique von einem Look im Pop-up-Stil leiten lassen. Während die weißen Flächen und Möbel eine loungige Studioatmosphäre erzeugen, setzen farbige Bereiche, die sich an der Brand-Colour-Palette von Nescafé Dolce Gusto orientieren, Akzente und strukturieren den Raum neu.

So wandelte Jazzunique einen ehemaligen Textilladen zur Markenerlebniswelt von Nescafé um. Zur Eröffnungsfeier gestaltete die Live Communication Unit von Jazzunique in Kooperation mit Loop Lights eine Kaffee-Inszenierung, die von DJ Larry van Housen und Sängerin Jennifer Braun musikalisch untermalt wurde.

