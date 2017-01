Insglück mehrfach für BEA Awards nominiert

Die Agentur Insglück ist mit insgesamt drei Projekten auf der Shortlist des BEA 2017 vertreten. Die von den Berliner/Kölner Experten für Livekommunikation konzipierte und technisch umgesetzte Eröffnungsfeier der Hannover Messe 2016 ist in den Kategorien „Corporate Event“ und „Production Award“ mit je einer Nominierung gewürdigt worden.

Die Veranstaltung „Best of Belron 2015“ bekam ebenfalls eine Notierung auf der Shortlist und geht in der Kategorie „Motivationsevent“ in den Endspurt um eine Trophäe. Das Format „Investment Aktuell 2016 - Raum für Mehr“ ist in der Kategorie „Corporate Event“ unter den Nominierten gelistet. Die Verleihung der BEA Awards 2017 findet im Rahmen der Fachmesse Best of Events am 18. Januar 2017 in Dortmund statt. Bereits zum zehnten Mal verleiht der BlachReport den Event Award BEA.

(Foto: BlachReport)

www.insglueck.de