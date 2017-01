Focusrite stellt Scarlett OctoPre und OctoPre Dynamic vor

Mit den beiden neuen Scarlett OctoPres von Focusrite - OctoPre und OctoPre Dynamic - kann man bestehende Audio-Interfaces um weitere Eingänge erweitern. Die OctoPres bieten Wandler mit bis zu 192 kHz und ADAT-Schnittstellen, OctoPre Dynamic verfügt zudem über Ein-Knopf-Kompression und acht Kanäle mit D/A-Wandlern.

Die Wandlung erfolgt mit Standard-Sample-Raten von bis zu 192 kHz und einem Dynamikumfang von 109 dB. Line-Ausgänge sind ebenfalls vorhanden. Die Line-Ausgänge von OctoPre können von den Mikrofon-Preamps gespeist werden, zum Beispiel im Live-Einsatz oder von den D/A-Wandlern am OctoPre Dynamic.

OctoPre kann auch als aktive Stagebox verwendet werden, um Signale digital an ein Aufnahme-System zu leiten und gleichzeitig über die analogen Line-Ausgänge Signale an den Live-Mixer zu schicken. In der Festinstallation der OctoPres können die Eingänge dauerhaft verkabelt bleiben.

www.focusrite.com