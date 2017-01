FeedBack stattet internationale Musical-Tourneen aus





Mit den Musicals „Westsidestory“ und „Mozart!“ zeichnet die FeedBack Show Systems & Service GmbH aktuell für zwei internationale Show-Produktionen verantwortlich. Während das Unternehmen mit Sitz im rheinländischen Stolberg mit „Westsidestory“ bis Mitte 2017 auf Welttournee ist, machte „Mozart!“ nach Wien und Duisburg in insgesamt vierzig Vorstellungen bis Januar 2017 im Shanghai Culture Square Theatre in China Station.

Für die „Westsidestory“-Welttournee durch insgesamt fünfzehn Städte in Europa, Asien und Nordamerika liefert FeedBack im Auftrag von BB Promotion und Sundance Productions eine Komplettausstattung aus Ton-, Licht- und Videotechnik. Hierzu investierte der Dienstleister mit angeschlossener Dry-Hire-Vermietung unter anderem in neue Lichtstellpulte und Scheinwerfer von ETC, ein Kiva II Line-Array-System von L-Acoustics sowie in mehrere DiGiCo SD10-Mischpulte. Um den logistischen Anforderungen des Tourplans gerecht zu werden, fertigte FeedBack das komplette Verkabelungs- und Zubehörset in dreifacher Ausführung an.

Beim „Mozart!“-Musical im Shanghai Culture Square Theatre spielte das Ensemble im über eine Turbosound Flex-Array-Beschallung mit Lab.Gruppen-Verstärkern und DiGiCo SD10 am FOH. Neben der Lieferung der kompletten Tontechnik war FeedBack im Auftrag der La Belle Musicalproduktions GmbH zudem vor Ort, um die Systeme einzurichten und zu betreuen.

