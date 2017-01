DirectOut erweitert Funktionsumfang für M.1K2

DirectOut steigert die Leistungsfähigkeit seines skalierbaren 16-Port-MADI-Routing-Systems M.1K2 mit zwei neuen Features: LUA Scripting Engine und SFP.IO Smart. LUA Scripting Engine sorgt dafür, dass Funktionen und vordefinierte Befehlsabfolgen (z.B. Salvos) über Scripte konfiguriert werden können, welche dann via definierbarer Hot-Buttons ausgelöst werden. Somit kann vor allem in kritischen Situationen, beispielsweise in Havariefällen, aber auch bei komplexen Befehlsfolgen unter Zeitdruck schnell und intuitiv reagiert werden.

SFP.IO Smart ist ein neues I/O-Board, welches in der Lage ist, mithilfe entsprechender SFP-Module die Qualität des MADI-Signals zu analysieren und Informationen auszulesen. Über das Webinterface des M.1K2 werden dezidierte Daten zu Signalpegel, den verwendeten SFP-Medien und deren Leistungsparameter ausgegeben. Auftretende Fehler werden permanent protokolliert. Hierbei nutzt DirectOut für SFP.IO Smart die Technologie seines MADI-Analysegerätes Anna-Lisa. Das neue Modul kann, wie das bereits seit Jahren zur Verfügung stehende SFP.IO, portweise flexibel mit optischen Transceivern in Multi Mode oder Single Mode bestückt werden.

www.directout.eu