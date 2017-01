Christian Kirchfeld

Christian Kirchfeld verstärkt ab sofort das Installationsteam der SEA Vertrieb & Consulting GmbH. Der Aufgabenbereich des ausgebildeten Elektronikers und Mechatronikers umfasst dabei unter anderem die unterstützende Projekt- und Systemberatung von Kunden im Bereich Installationstechnik sowie die Programmierung, Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung von Beschallungssystemen.

Nach der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei der SEA Vertrieb & Consulting GmbH absolvierte Kirchfeld sein Master-Studium im Fach Mechatronik an der Leibniz Universität Hannover. Mit Studienschwerpunkten in den Bereichen Messtechnik und Digitale Signalverarbeitung sowie Bachelor- und Masterarbeiten im Fachbereich Akustik soll er sich in Zukunft unter anderem in der Kundenberatung sowie in der Unterstützung des Vertriebsteams bei komplexen technischen Fragestellungen einbringen.

Zum erweiterten Aufgabenbereich gehören zudem das Verfassen von LV-Texten für die von SEA vertriebenen Installationsmarken Apart Audio, Cloud Electronics, K-array, One Systems und Tendzone sowie das Erstellen von Ease-Akustik-Simulationen für Projektplanungen.

www.sea-vertrieb.de