Call-for-Papers der Stage Set Scenery 2017





Experten der Veranstaltungsbranche erhalten die Gelegenheit, im Rahmen der Stage Set Scenery 2017 vier Formate der internationalen Fachmesse und des internationalen Kongresses für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik aktiv mitzugestalten. Sie sind aufgerufen, ab sofort ihre Vortragsthemen für die International Stage Technology Conference, die Safety-in-Action-Bühne, das Anatomische Theater, das LightLab und das SoundLab einzureichen. Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2017.

Zudem wird zum zweiten Mal der Weltenbauer.Award am 20. Juni 2017 auf der Stage Set Scenery verliehen. Mit dieser Branchenauszeichnung möchte die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft e.V. (DTHG) bühnentechnische Lösungen würdigen, bei denen die technische Umsetzung einer künstlerischen Idee besonders wirkungsvoll gelungen ist. Für den Weltenbauer Award können sich bis zum 28. Februar 2017 alle Theater- sowie Musical-, Show-, Fernseh- oder Event-Produktionen online bewerben, die bühnentechnische Umsetzungen verwendet oder entwickelt haben.

Ebenfalls bis zum 28. Februar 2017 können Bewerbungen für den zum ersten Mal von Messe Berlin und DTHG vergebenen Weltenbauer Youngsters.Award eingereicht werden. Am 27. April 1867, vor 150 Jahren, wurde die Oper „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod uraufgeführt. Dieses Ereignis ist Ausgangspunkt der Aufgabenstellung: Auszubildende, Berufs- oder Fachhochschüler und Studenten aus aller Welt aus den Bereichen Theater, Film und Veranstaltungstechnik sind aufgerufen, ihre Arbeiten oder Entwürfe zu „Romeo und Julia“ vorzustellen. Dabei kann es sich um Einzel- oder Teamleistungen in den Bereichen Bühnenbild, Bühnenraum, Kostüme, Dekorationen, Set-Design, Masken, Beleuchtungskonzept, Videoarbeiten oder Audioinstallationen handeln. Die zehn besten Arbeiten werden auf einer Sonderfläche in Halle 23 ausgestellt und von den Einreichenden im Anatomischen Theater am 21. Juni 2017 auf der Messe präsentiert.

Die Stage Set Scenery findet vom 20. bis 22. Juni 2017 in Berlin statt.

www.stage-set-scenery.de