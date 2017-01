Black Box stellt neues Sortiment an Slim-Net-Patchkabeln vor

Black Box bietet ab sofort eine neue Serie von CAT6- und CAT6A- Patchkabeln mit schlanken 28-AWG-Kupferlitzenleitern an. Mit einem Durchmesser von 4,1 mm ist das Slim-Net 28-AWG-Kabel etwa halb so groß wie ein typisches 24-AWG-Kabel. „Diese Kabel wurden entworfen, um in überfüllten Racks Platz zu schaffen”, so Ryan Hopkins, Cable Product Manager bei Black Box.

Slim-Net-Kabel haben Vorteile beim Einsatz in hochdichten Telekommunikationsräumen und Datenzentren. Einer dieser Vorteile ist der verbesserte Luftstrom rund um die Ausrüstung durch den zusätzlichen Platz zwischen den gepatchten Kabeln. Darüber hinaus wird das Patchen erleichtert, Kabel können einfach umgesteckt, hinzugefügt oder verändert werden. Zudem sind die Port-Kennzeichnungen besser zu erkennen. Die Slim-Net 28-AWG CAT6- und CAT6A-Kabel sind in sieben Längen und sieben Farben erhältlich.

www.blackbox.com