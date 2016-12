Tito & Tarantula nutzen Gravity-Stative





Bei ihrem ausverkauften Auftritt in der Alten Mälzerei in Regensburg hat die amerikanische Band Tito & Tarantula Stative von Gravity, einer Marke der Adam Hall Group, verwendet. „Mit den G-Rings kann man die Stative farblich personalisieren. So können wir die Mikro- oder Schlagzeug-Stative immer auf einen Blick identifizieren. Das erleichtert unseren Job“, so Roland Dachs, Techniker in der Alten Mälzerei.

www.adamhall.com