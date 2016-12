Thomas Gerdon verwendet GLPs Atoms im Capitol Theater Offenbach





Im Capitol Theater in Offenbach, einer inzwischen denkmalgeschützten ehemaligen Synagoge mit Kuppelbau, fanden in diesem Jahr die Aufzeichnungen für die RTL-Abendshow „Mein bestes Jahr“ statt, eine Retrospektive, in der Comedians ihre spannendsten und ungewöhnlichsten Momente und Erlebnisse aus einem bestimmten Jahr präsentieren.

Für das Lichtdesign dieser Shows zeichnete Thomas Gerdon verantwortlich. Technisch betreut wurde die Produktion durch PRG, vor Ort war Felix Sandmann. Bereits bei einer ersten Vorbesichtigung der Location waren sich Gerdon und Sandmann einig, dass ein klassisches Lichtdesign für eine TV-Show hier nicht möglich wäre - und auch nicht entsprechend wirken würde.

„Das Capitol hat seinen ganz eigenen Charme, durch die Kuppel und den Rundbau selbst. Aber es gibt eben keine Möglichkeiten, typisches TV-Licht in dieser Location zu installieren. Im Studio gibt es dafür ein Grid unter der Decke und überall Züge, die auch eine entsprechende Last aufnehmen können. Bei einer TV-Produktion kommen da schnell ein paar Tonnen an Scheinwerfern, Kabeln und Hardware zusammen. Aber hier mussten wir eine andere Lösung finden. Ich hatte plötzlich dieses Bild von vielen, kleinen Lichtpunkten vor Augen“, so Gerdon zu seinem ersten Eindruck.

Für die Umsetzung seiner Idee wählte er Impression X4 Atoms von GLP aus: Die Scheinwerfer wurden über das gesamte Capitol verteilt. „Rund dreißig Stück haben wir entlang der Galerie rund um den Innenraum installiert, weitere zwölf davon in der Fronttruss und als Backlight hinter den Zuschauerrängen“, erklärt Gerdon. Den Großteil jedoch installierte er mit seinem Team in den LED-Wänden und rund um die Bühne selbst, um mit den Impression X4 Atom Lichtreflexe zu erzeugen.

(Fotos: Ralph Larmann)

www.glp.de