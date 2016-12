SPL präsentiert neuen Kopfhörerverstärker mit Phonitor-Matrix

Mit dem Headphone Monitoring Amp HPm hält die SPL Phonitor-Matrix Einzug in die Welt der 500er-Racks. Die zwei getrennt regelbaren Kopfhörerausgänge besitzen jeweils separate Verstärkerstufen für die Kopfhörersignalverstärkung. Die Phonitor-Matrix, die aus dem Kopfhörerverstärker Phonitor abgeleitet wurde, eliminiert den Super-Stereo-Effekt, der bei traditionellen Kopfhörerverstärkern auftritt.

In Fällen, in denen Lautsprecher-Abhören nicht möglich oder eine Alternative dazu gewünscht ist, erlaubt die Phonitor-Matrix ein lautsprechergleiches Abhören über Kopfhörer. Mit den Crossfeed- und Speaker Angle-Parametern kann das Abhören über Kopfhörer an die Lautsprechersituation angepasst werden.

Ein einstellbarer Center Level hilft dem Tontechniker, die Phantom-Mittensignale beim Mischen auf Kopfhörern richtig zu pegeln. Der HPm kann zwischen DAW und Monitor Controller eingeschleift werden, da die Eingangssignale auf die Ausgänge des 500er-Racks durchgeschleift werden. Phasenumkehr der L- und R-Kanäle sowie eine Stereo/Mono/Mute-Umschaltung komplettieren die Ausstattung des HPm.

www.spl.info