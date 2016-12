„SAE Coding Kids“-Workshop-Reihe weiterhin erfolgreich





An fünf Terminen in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und Köln öffnete das SAE Institute zwischen Juni und November 2016 seine Türen für den Programmiernachwuchs. Insgesamt 50 Schülerinnen und Schüler von 11 bis 14 Jahren entwickelten gemeinsam mit den Spieleprofis der Medienschule eigene Computerspiele und erhielten Einblicke in die Grundlagen der Spieleprogrammierung. Eine Neuauflage der kostenlosen „SAE Coding Kids“-Workshops ist für 2017 geplant.

Bereits seit 2014 lädt das SAE Institute regelmäßig zu „SAE Coding Kids“ ein. Im Rahmen der Workshops lernen die Jugendlichen unter professioneller Anleitung, wie aus einer Idee ein Computerspiel entsteht. Dabei stehen genauso wie bei der Ausbildung am SAE Institute praktische Übungen im Vordergrund. Nach einer kurzen thematischen Einführung entwickeln die Kids mit Microsofts Spielebaukasten „Kodu Game Lab“ ein erstes eigenes Computerspiel.

„Unsere fünf SAE Coding Kids Workshops in diesem Jahr haben uns gezeigt, wie groß das Interesse der Jugendlichen am Thema Spieleentwicklung ist. Dabei waren wir positiv überrascht, wie viel Vorwissen und Einsatz die Kids mitgebracht haben“, so Chris Müller, Geschäftsführer SAE Institute DACH.

