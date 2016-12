Ravenna Festival mit Audiomischpult von Lawo

Bei der diesjährigen Auflage des Musik-Festivals im italienischen Ravenna kam für den Audio-Bereich erstmals ein Ravenna-IP-Netzwerk zum Einsatz. Das Ravenna Festival ist Bühne für Musik und Darstellende Kunst mit Aufführungen in verschiedenen Venues der Stadt, so beispielsweise in der Pala de Andrè Indoor-Sportarena und dem Teatro Dante Alighieri, wo ein Lawo mc²36-Audiomischpult, eine Compact-I/O-Stagebox und Ravenna das Herz des Netzwerks bildeten.

Langjähriger Audio-Service-Provider beim Ravenna Festival ist BH Audio. Für die diesjährige Veranstaltung war zusätzlich MediaCare AudioVisuals aus dem Install-Bereich involviert. „Der Einsatz von Ravenna war nicht kompliziert“, sagt Massimo Carli, Mitbegründer von BH-Audio und Gründer von MediaCare AudioVisual. „Ich brauchte nur ein Compact-I/O-Interface und CAT6-Kabel, um das Ravenna-Netzwerk aufzubauen.“

Aret Engineering (Distributor von Lawo in Italien) und Schulungsleiter Massimiliano Salin bauten im Teatro Dante Alighieri das Basis-Setup auf und gaben dort eine zweitägige Schulung. Danach konnte Carli den kompletten Aufbau im Pala de Andrè und der Accademia selbst durchführen.

„Für ein ganz normales Orchesterkonzert im Pala de Andrè mit 60 bis 80 Musikern nutzen wir 25 bis 30 Mikros“, führt Carli weiter aus. „Für das Konzert, bei dem Maestro Muti ein großes Orchester dirigierte, war alles anders: Wir hatten ein Doppel-Orchester - ein italienisches und ein japanisches, die gemeinsam spielten. Zu diesen 120 Musikern kamen noch ein Kinderchor und eine ‚Banda’, ein traditionelles mexikanisches Blasorchester, dazu. Damit waren insgesamt 400 Personen auf der Bühne. Das Konzert wurde von RAI TV mitgeschnitten, also hatte ich 64 Kanäle direkt von der Compact I/O via MADI; ich platzierte 28 weitere Mikrofone - am Ende waren es insgesamt 92 Mikros.“

Beim Festival hatte Carli auch die Gelegenheit, einen noch geheimen 3D-Soundprozessor zu testen, da das mc²36 via Ravenna über CAT6 mit den Compact-I/O-Stageboxen und über MADI an den Prozessor angeschlossen war. „Ich teste diesen Prozessor nun seit drei Jahren“, sagt er. „Er basiert auf der Wellenfeldsynthese, aber mit vielen Extra-Lösungen, die ihn von anderen WFS-Prozessoren auf dem Markt unterscheiden. Der Hersteller möchte ihn allerdings erst vorstellen, wenn er komplett fertig entwickelt ist. Der Launch ist für 2018 geplant.“

(Fotos: Silvia Lelli/Lawo)

www.lawo.com