Produktneuheiten von Plessey

Plessey hat sein Angebot an Orion-LED-Modulen durch die Beamforming-Technologie Stellar erweitert, wobei neue Strahlungswinkel die Technologie für ein breiteres Anwendungsspektrum kreativer Lichtgestaltung in den Bereichen Industrie und Architektur nutzbar macht.

Plessey Orion-LED-Beamforming-Module bieten einen kompakten Lichtstrom mit 3.000 Lumen über ein Modul mit bis zu 5,6 mm geringer Tiefe. Das kürzlich eingeführte Strahlungswinkelmodul PLWS 3000 25° FWHM wird jetzt durch Module mit den Strahlungswinkeln 15° und 50° ergänzt. Der Durchmesser aller Module der Gruppe beträgt 82 mm.

Außerdem kündigte Plessey die Einführung des Orion-Mini, einer neuen Version mit 45 mm Durchmesser und einem Lichtstrom mit unter 1.000 Lumen (10°) für den Frühling 2017 an. Der Orion-Mini wird ebenso flach sein wie das Modul in Normalgröße, aber es wird in einem Format angeboten, das für Downlights, Scheinwerfer und Architekturbeleuchtungen mit kleinem Formfaktor als Ersatz für GU10, MR16 und ähnliche Leuchtsysteme geeignet ist.

Die Orion-Produktgruppe ist in drei Farbtemperaturen erhältlich: warmes Weiß, neutrales Weiß und kühles Weiß. Die Module haben eine Lichtausbeute von über 100 Lumen/Watt.

www.plesseysemiconductors.com