Neuer Studio-Monitor-Controller von TAC System erhältlich

Der neue Studio-Monitor-Controller VMC-102 von TAC System verfügt über 128 Kanäle I/O-Monitoring und bietet einen 32-kanaligen Mixbus zur Mischung von Stems, Down-Mixing und Talkback-Mixing. Ein zuschaltbares System-Delay von bis zu 200 Millisekunden kann in Schritten von 0,1 Millisekunden für optimale Lippensynchronisation eingestellt werden. Mit einem 7“-Multi-Touch-Control-Display, einem Drehgeber und Tastern ermöglicht der Monitor Controller eine intuitive Bedienung und Konfiguration.

Die DirectOut GmbH, der deutsche Vertrieb des MADI-Spezialisten DirectOut Technologies, hat den Vertrieb für den VMC-102 von TAC System übernommen. „Der VMC-102 ist für uns die logische Erweiterung unseres Vertriebsportfolios“, sagt Vertriebsleiter Jan Ehrlich. „In Kombination mit unseren Wandlern der Andiamo-Serie ist der VMC-102 ein leistungsfähiges Tool. Verbunden mit einem Andiamo, kann der VMC-102 den Wandler nicht nur steuern, sondern ermöglicht, über zwei optische MADI-Ports, auch das Abhören und Mischen einer großen Kanalzahl.“

„Der VMC-102 vereinfacht insbesondere den Workflow in objektbasierten Film-, Post- und Rundfunkproduktionen und unterstützt dabei immersive Ton-Formate der Zukunft wie Dolby Atmos oder MPEG-H“, so Ehrlich weiter. „Seine Gehäuseform ist perfekt für den Einbau in die Monitoring-Sektion eines Avid S6 Controller-Systems zugeschnitten und eignet sich auch zur Anbindung an ProTools und Pyramix-Systeme.“

Foto: Stephan Flock (DirectOut; links) und Jun Yamazaki (TAC System).

www.directout.eu