NEP Australias neue Ü-Wagen mit Lawo-Equipment ausgestattet

Im Rahmen eines Upgrades seiner Ü-Wagen-Flotte setzt NEP Australia auf Audio-Equipment und Steuerungslösungen von Lawo. NEP hatte den Bau von vier baugleichen Ü-Wagen in Auftrag gegeben. Mit den vier neuen Fahrzeugen bietet das Unternehmen nun 4K-Produktionskapazitäten wie kein anderer Dienstleister auf dem australischen Markt. Bei der Umsetzung des Projekts agierte NEP Australia selbst als System Integrator und wurde durch Lawos Exklusiv-Partner Professional Audio & Television (PAT) mit Equipment und Know-how unterstützt.

Alle vier Ü-Wagen sind in Größe und technischer Ausstattung identisch, arbeiten in 4K und verwenden bei der Steuerung Lawos Broadcast-Steuerungs- und Monitoring-System VSM (Virtual Studio Manager). Der Audiobereich in jedem der Fahrzeuge wird mit einer Lawo mc²56-Audio-Konsole (64 Fader) und HD Core ausgestattet. In den Ü-Wagen setzt NEP Australia Video-Lösungen von Sony ein und nutzt Sony HDC-4300-Kameras und Sony MVS/XVS-8000X-Bildmischer. Jeder Ü-Wagen kann mit bis zu 28 Kameras betrieben werden und bietet bis zu 34 Personen Platz.

In jedem Ü-Wagen steuert VSM die Koppelpunkte des Imagine Hybrid-Video/Audio-Routers, des Imagine SX Pro-Multiviewers und die 10 EVS XT3-Server. VSM ist ebenso als Hauptsystem für Tally und die Labels zuständig. Das Herzstück des Audiobereichs in jedem Ü-Wagen bilden eine Lawo Audio-Konsole und ein mit acht DSP-Karten bestückter Lawo HD Core sowie fünf Stageboxen, die über MADI via Glasfaser angebunden sind. Die Lawo mc²56-Audio-Konsole und das VSM-System arbeiten verzahnt, sodass das VSM direkten Zugriff auf das Audio-System hat, inklusive Parametersteuerung.

Die vier Ü-Wagen werden Live-Sport und Konzert-Events produzieren. Während HD 11 und HD 12 bereits im Einsatz sind, gehen HD 13 und HD 14 nächstes Jahr in Dienst, rechtzeitig zur AFL (Australian Football League)- und NRL (National Rugby League)-Saison 2017.

www.lawo.com