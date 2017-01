Musikmesse kooperiert mit Woodstock der Blasmusik

Die Musikmesse (5. bis 8. April 2017 in Frankfurt am Main) kooperiert erstmals mit den Organisatoren des Freiluft-Festivals „Woodstock der Blasmusik“ und bietet speziell auf Liebhaber moderner und traditioneller Blasmusik zugeschnittene Angebote. Dazu zählt das Finale des Bandwettbewerbs „Copa Kapella“: Dem Gewinner winkt ein Platz auf der Mainstage des „Woodstock der Blasmusik“.

Die Konzerte finden am 8. April 2017 auf der neuen „Wood & Brass Stage“ der Musikmesse statt - hier organisieren die Kooperationspartner an allen Messetagen ein Programm mit unterschiedlichen Spielarten der Blasmusik.

Teilnahmeberechtigt für den Bandwettbewerb „Copa Kapella“ sind Gruppen mit maximal zehn Musikern, von denen mindestens drei ein Blasinstrument spielen. Stilistisch sind keine Grenzen gesetzt. Um sich zu bewerben, können Künstler ein Video, auf dem sie in Aktion zu sehen und zu hören sind, per Download-Link an pr@woodstockderblasmusik.at senden. Unter allen Einsendungen trifft die Fachjury eine Vorauswahl; daraus werden fünf in Frankfurt teilnehmende Bands per Online-Voting bestimmt.

(Foto: Klaus Mittermayr)

www.musikmesse.com

www.woodstockderblasmusik.at