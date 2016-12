Insglück zum zehnten Mal in Folge beim FAMAB Award ausgezeichnet

Im zehnten Jahr in Folge wurde Agentur Insglück bei der jährlichen Verleihung der FAMAB Awards ausgezeichnet. In diesem Jahr freuten sich die Spezialisten für Markeninszenierung und Live-Kommunikation über den ersten „weißen“ Apfel in der Kategorie „Specials: Best Technics“ für die Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe 2016.

Die Jury urteilte über das in Kooperation mit IBG und Xpion realisierte Projekt: „Eine symbiotische Verbindung von Mensch und hochkomplexer Roboter-Technik - stimmig vereint. Die Roboter als Teil des Ensembles zeigen die Nähe von Mensch und Maschine.“

Foto (v.l.n.r.): Christoph Kirst (Konzeption), Heike Brandes (Unit Management) und Markus Wagner (Szenografie) mit dem Apfel in Weiß. (Copyright: Daniel Baukholt/FAMAB)

