InfoComm und Stampede starten Partnerschaftsprogramm

InfoComm International, Fachverband der AV-Industrie, hat eine gemeinsame Initiative mit Stampede, einem Value Added Distributor von AV-/IT-Lösungen, gestartet. Mit dieser neuen Partnerschaft bietet Stampede einen Mehrwert für AV-Profis in Europa in Form einer einjährigen Mitgliedschaft im Verband InfoComm International mit allen Vorzügen und Vergünstigungen.

Die Kooperation zwischen dem Verband und Stampede bringt den neuen Mitgliedern einen Nutzen für ihren Berufsalltag, da sie auf das Wissen und die Erfahrungen der Experten beider Organisationen zurückgreifen können. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen, ist gültig für ein Jahr und enthält den kostenlosen Zugang zu Kursen, Ermäßigungen bei der Teilnahme kostenpflichtiger Trainings sowie den Zugriff auf neue Standards und Aktualisierungen des Verbandes InfoComm International.

Das europaweite Joint Venture ist in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Spanien gestartet. Weitere Länder sollen hinzukommen.

Foto: Pamela Taggart, CTS, Senior Director of Development Europe des InfoComm International.

www.infocomm.org

www.stampedeglobal.com