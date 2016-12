Hilfiger-Messestand mit Multi-Touch-Videowand von MMT und Eyevis-Steglos-Displays





„Bread & Butter by Zalando“, der neue Mode-Event des Online-Versandhändlers Zalando, hat die Nachfolge der Modemesse in Berlin angetreten und sich dabei für Endkunden geöffnet. Tommy Hilfiger nutzte diese Gelegenheit, um auf seinem 170 Quadratmeter großen Messestand eine interaktive Modenschau auf einer 200 Zoll großen Videowand, bestehend aus Eyevis-Steglos-Displays, zu zeigen.

Sowohl der Inhalt, die neue Sonderkollektion von Gigi Hadid, als auch die Darstellungsform auf der Videowand mit Multitouch-Rahmen von MMT und direkter Verlinkung zum Online-Shop erzeugten reges Interesse. Die Videowand stand dabei im Zentrum des auf großflächigen Videodisplays basierenden Messeauftritts. Das Gesamtkonzept des Messestands einschließlich der Präsentation auf der großen Videowand stammte von der Agentur Liganova.

Die von Hilfiger verwendete Videowand verfügte über eine Bildfläche aus zwölf Eyevis-Steglos-LCD-Monitoren des Typs Eye-LCD-5500-XSN-LD-FX-700 mit jeweils 55-Zoll-Bildschirmdiagonale. In der 4x3-Anordnung ergab sich dadurch eine Bildfläche von etwa 207 Zoll (ca. 527 cm) Diagonale, die nur durch etwa 3,5 mm breite Stege zwischen den einzelnen Displays unterbrochen wurde.

Mit einer Gesamtauflösung von 7.680 x 3.240 Pixeln stand dem Fashionlabel damit eine Bildfläche zur Verfügung, die auch die Darstellung hochaufgelöster Fotos und Videos erlaubte. Die Leuchtdichte der Displays mit jeweils 700 cd/m² sorgte dafür, dass die Inhalte auch in heller Umgebung präsent waren.

Das von MMT integrierte Touch-System erkennt bis zu vierzig gleichzeitige Touch-Aktionen und erlaubt so, dass mehrere Kunden gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen mit den Inhalten der Wand in Interaktion treten, d.h. Informationspunkte antippen, Modelle auswählen und schließlich über einen QR-Code direkt in den Online-Shop geleitet werden.

