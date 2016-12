Harting Applied Technologies erneut „Excellence in Production“-Preisträger

Harting Applied Technologies hat zum zweiten Mal den Wettbewerb „Excellence in Production“ in der Kategorie „Interner Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter“ gewonnen. Bereits 2014 war das Unternehmen Sieger in dieser Kategorie geworden. „Die Auszeichnung ist ein Verdienst unserer Mitarbeitenden. Es freut mich, dass wir uns in diesem renommierten Wettbewerb durchsetzen konnten“, sagt Dr. Volker Franke, Geschäftsführer Harting Applied Technologies.

Die Anwendungen der Produkte von Harting Applied Technologies reichen von großen Gehäusebauteilen für Steckverbinder aus Kunststoff und Aluminium bis zu Mikrospritzgusskomponenten. Die Jury würdigte bei Harting vor allem den strukturierten Prozess der Strategieentwicklung und die Definition von Zielen unter Einbindung aller Mitarbeiter. Das Unternehmen setze auf Selbstoptimierung der einzelnen Gruppen bei der Bearbeitung von Fertigungsaufträgen und nutze gezielt Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung. Ein weiteres Plus sei der Einsatz hochwertiger Maschinen und Anlagen in allen Bereichen der Fertigung.

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT und das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen ermittelten gemeinsam mit einer fachkundigen Jury die besten Werkzeug- und Formenbau-Betriebe in vier Kategorien auf der Grundlage eines ausführlichen Vergleichs und besuchten diese vor Ort. Die zehn Juroren aus Industrie, Politik und Wissenschaft bestimmten anschließend die zwölf Finalisten, die Kategoriesieger sowie den Gesamtsieger. Insgesamt hatten sich 279 Werkzeug- und Formenbau-Betriebe am Wettbewerb beteiligt. Der Wettbewerb „Excellence in Production“ fand in diesem Jahr zum 13. Mal statt.

Foto: Dr. Volker Franke (Geschäftsführer Harting Applied Technologies; links) freute sich mit Reiner Hussmann (Leiter Werkzeugbau) und den Mitarbeitern Cord Speckmeier und Andreas Weiß über den Sieg. Dipl. Wirtsch.-Ing. Ralph Appel (Direktor und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des VDI; rechts) überreichte den Preis.

