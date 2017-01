Faber Audiovisuals stattet Ruder-WM mit Medientechnik aus

In Rotterdam fand auf der Regattastrecke Willem Alexanderbaan die bisher größte Weltmeisterschaft in der Geschichte des Ruderns statt. Vor rund 28.000 Zuschauern entlang der Regattastrecke kämpften 2.000 Teilnehmer sieben Tage lang in verschiedenen Kategorien um die Weltmeistertitel, darunter Junioren, U23 und die nicht-olympischen Klassen aus 70 Nationen.

Für die medientechnische Ausstattung der Ruder-Weltmeisterschaft zeichnete Faber Audiovisuals verantwortlich. Das Unternehmen stellte unter anderem eine 200 qm große M8-LED-Videowand von Aoto an der Ziellinie für Live-Bilder sowie die Präsentation von Start- und Ergebnislisten zur Verfügung, installierte eine 26 qm große ROE MC7-LED-Videowand im Trainingsbereich der Athleten, die ebenfalls mit Live-Bildern und Informationen bespielt wurde, und bot die Abspielfläche für Sponsorenwerbung auf einer 60 Meter langen ROE MC7-LED-Bande, die ihren Platz entlang der Ziellinie bekam.

Für die Liveaufnahmen verwendete das Faber-Team vier Remote-Kameras an den 500-Meter-Marken, eine LDK 8000-Kamera auf dem Zielturm und eine weitere LDK 8000 mit Drahtlosverbindung im Begleitauto, das zwischen den 1.000- und 2.000-Meter-Marken pendelte. Zusätzlich waren diverse Schulterkameras im Betrieb. Die Bildverarbeitung erfolgte mit einer HD-Kameraregie, die Ausspielung der Signale an die Bildwände mit einer Analogway Ascender-Steuerung für Split-Screens.

