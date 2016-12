ETC-Technik bei „Evita“-Aufführungen im Einsatz

Im Herbst 2016 war das Ensemble des Alten Schauspielhauses Stuttgart mit dem Musical „Evita“ (aus der Feder von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice in der Inszenierung von Ulf Dietrich) in dreißig deutschen, Schweizer und italienischen Städten zu Gast. Der für die Beleuchtung verantwortliche Licht- und Bühnendesigner Rolf Spahn setzte dabei Technik aus dem Hause ETC ein.

Im Gepäck hatte Spahn insgesamt vier ETC Source Four LED Daylight, vier ETC Tungsten sowie vier ETC Source Four LED Series2 Lustr und fünf ETC Selador Desire D60-Scheinwerfer. Mit einem PC mit ETC Nomad-Software setzte Spahn die Source Four-Scheinwerfer als Seiten- und die Desire D60-Scheinwerfer als Gegenlicht ein. Als Pult kam eine Ion aus der Eos-Familie zum Einsatz. Um das DMX-Signal zu den Scheinwerfern zu senden, setzte Spahn ColorSource Relay-Systeme ein, mit denen eine drahtlose Steuerung möglich ist.

(Fotos: Sabine Haymann)

www.etcconnect.com