ETC-Equipment beim „Bodyguard“-Musical in Köln im Einsatz





Seit November 2015 wird im Kölner Musical Dome das Musical „Bodyguard“ aufgeführt. Für die Lichttechnik des Bühnenstücks setzen die Verantwortlichen unter anderem Equipment von ETC ein, darunter: Source Four LED Series 2-Scheinwerfer, eine Eos Ti-Konsole sowie Net3-Gateways. Für die Vermietung und Installation zeichnet die Firma Feedback aus Stolberg bei Aachen verantwortlich. Das Material lieferte die Trendco Vertriebs-GmbH aus Siegen an die Rental-Spezialisten.

Bei „Bodyguard“ kommen Feuerfontänen, LED-Wände, Beamer-Projektionen auf einer Nebelwand und ein Scheinwerfersetup ausschließlich mit LED-Lampen - darunter 33 Source Four LED Series 2 Lustr von ETC – zum Einsatz. Mitverantwortlich für die Materialauswahl war Bernd Schmitz von Feedback, der in engem Kontakt mit den britischen Lichtdesign-Kollegen stand.

Ursprünglich sei es der Plan gewesen, auf Glühlicht und konventionelle Source Four mit 750 Watt und Farbwechslern zu setzen, so Schmitz. Er habe aber das Designteam schnell davon überzeugen können, auf LED-Versionen zu vertrauen. Verantwortlich für die Technik im Musical Dome ist Chris Treude, der insgesamt 13 Universen für die Aufführung nutzt. Zur Steuerung verwendet er dabei eine Eos Ti von ETC.

Das Programming der Show übernahm das britische Team: Stuart Cross und Lighting Designer Mark Henderson. „Die gesamte Show ist bis ins kleinste Detail durchprogrammiert. Die Hauptshow-Cue-Liste triggert - neben dem Licht - alles weitere, wie die Videoliste, den Nebel oder die Feuereffekte“, erklärt Chris Treude. „So kann im Vorstellungsbetrieb auch schnell ein anderer Lichtkollege einspringen und die Show fahren.“

(Fotos: Nilz Boehme/ETC)

www.etcconnect.com