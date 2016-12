Easescreen und Linkbit verkünden technische Partnerschaft

Easescreen, Hersteller von Digital Signage-Lösungen, und die Linkbit GmbH, Spezialist für Echtzeit-Kommunikationssysteme mit Sitz in Korneuburg (Österreich), gehen eine technische Partnerschaft ein. Das von Linkbit exklusiv für Easescreen entwickelte Conferencing-System für die Übertragung von Audio- und Videodaten in Full-HD-Qualität ist nun vollständig in Easescreen integriert.

www.easescreen.com