e-Cross Germany mit Technik von Litecraft

Auch in diesem Jahr wurde die e-Cross Germany, eine nationale Rallye und Roadshow für Elektromobilität, wieder durch den Event-Dienstleister Exponauts als Official Event Technology Partner begleitet. Die e-Cross-Rallye startete an der Fachhochschule Bielefeld und führte über Zwischenstopps nach Düsseldorf. Highlight der ersten Etappe war der Tag der Elektromobilität, der tausende Besucher an die Düsseldorfer Rheinuferpromenade zog. Von dort aus ging es über weitere Wertungsprüfungen nach Aachen, wo der Zieleinlauf und die Siegerehrung stattfanden.

„In diesem Jahr konnten wir das Ladevolumen durch gezielte Investitionen in unseren Materialpark so weit reduzieren, dass wir mit nur einem Kastenwagen für das komplette Equipment ausgekommen sind“, erklärt Jens Hillenkötter, Production Manager Event Technology der e-Cross Germany. „Die CO2-Emissionen konnten so im Vergleich zum Vorjahr auf die Hälfte verringert werden. Die Technik, die während der Wertungsprüfungen gebraucht wurde, konnten wir so kompakt halten, dass diese in dem Fahrzeug der Tourleitung - in diesem Jahr ein Tesla Model S P85D - untergebracht werden konnte.“

Durch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr wurde bei der diesjährigen Tour verstärkt auf kabellose, energieeffiziente Technologien gesetzt. So kamen für die Beleuchtung der VIP-Lounge mit dem CubeX.4 das neue Akku-betriebene Eventlight von Litecraft mit dem CRMX-Chip von LumenRadio zum Einsatz. Auch die OutLED AT60.Zoom-Scheinwerfer wurden über BlackBox-CRMX-Empfänger drahtlos mit LumenRadio angesteuert.

