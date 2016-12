Broadcaster in Abu Dhabi mit Lawo V-Pro8 ausgestattet

In seiner jüngsten Modernisierungsphase hat der Broadcast-Dienstleister Live in Abu Dhabi fünf neue V-Pro8-Einheiten von Lawo in Dienst gestellt. Live ist Dienstleister im Bereich Außenübertragung für die Abu Dhabi Media Company, ein TV-, Entertainment- und Multimedia-Unternehmen im Nahen Osten, das mehr als 25 Marken in unterschiedlichen Märkten betreibt, darunter Broadcast, Publishing und digitale Dienste. Das Unternehmen nutzt die größte Flotte an HD Ü-Wagen der Region, ein umfassendes Angebot an SNG-Fahrzeugen und rund 3.000 Quadratmeter an Studios.

Mit seinen MCR Feed Recordings- und Playout-Services gewährleistet Abu Dhabi Media Company den Rund-um-die-Uhr-Betrieb von 14 Kanälen. Ebenfalls angeboten werden Ingest- und Archiv-Services über den Betrieb des größten historischen Film-Archivs in Abu Dhabi. Der Bereich Postproduktion umfasst rund 20 Avid- und FCP-Arbeitsplätze. Live in Abu Dhabi ist langjähriger Lawo-Kunde, der bereits Audio-Produktionsmischpulte und das VSM-Steuerungssystem des deutschen Unternehmens in seinen Ü-Wagen einsetzt.

Foto: Hamad Abdelrazaq, Head of Broadcast Engineering bei Live.

