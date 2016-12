Berliner Satis&fy-Niederlassung feiert Jubiläum

Vor zehn Jahren gründete die Satis&fy AG eine Niederlassung in Berlin. Heute ist diese eine feste Größe in der Eventwelt der Hauptstadt, setzt jährlich ca. 500 Veranstaltungen um und ist in mehreren Veranstaltungslocations Exclusive und Preferred Partner für die technische und architektonische Eventumsetzung.

Das Hauptaugenmerk der Berliner Niederlassung liegt auf der Locationbetreuung, aus der sich mittlerweile das firmeneigene Geschäftsfeld Location Partnership Services entwickelt hat. So agierte man von 2008 bis 2015 für das Kongress- und Tagungszentrum Axica als fester Technikpartner.

Seitdem wurden mit dem Museum für Kommunikation, dem Museum für Naturkunde, der Classic Remise, dem Adagio, dem Admiralspalast, der Arminius-Markthalle sowie dem Kraftwerk und dem Westhafen Event & Convention Center (WECC) weitere Kooperationen eingegangen. Auch die Eventlocation Motorwerk arbeitet seit Anfang des Jahres mit Satis&fy als festem Technik-Partner zusammen.

Seit Mitte 2015 lenken Patric Schmidt (Managing Director), Beate Jaschik und Jan Cath (Teamleads Project Management) gemeinsam die Geschicke der Berliner Niederlassung. Etwa zur gleichen Zeit zog das Berliner Satis&fy-Lager von der Bouchéstraße in die Nobelstraße in Berlin-Neukölln um. Mit einem Mitarbeiter-Sommerfest feierte die Berliner Niederlassung der Satis&fy AG am 17. Juli 2016 die 10-Jahresmarke.

(Fotos: Monique Wüstenhagen/Satis&fy)

www.satis-fy.com