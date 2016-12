Belgisches Studio stattet Proberaum mit HK Audio Elements aus





Das belgische Studio ST Events hat seinen Proberaum mit Elements Line Base-Systemen von HK Audio ausgestattet. ST Events hatte sich entschieden, das bisherige Beschallungssystem auszutauschen und hierzu verschiedene Firmen eingeladen, um Beschallungslösungen und -anlagen vorzustellen. Elements ging hierbei als Gewinner hervor. AB Music, der belgische Vertriebspartner von HK Audio, unterstützte ST Events dabei, eine geeignete PA für ihre Anwendungen zu finden.

Der professionelle Proberaum von ST Events ist jetzt mit vier Elements Line Base-Systemen ausgestattet - eins in jeder Ecke, das sich jeweils aus zwei E 835 Mid/High Units und einem E 110 Sub AS-Bass zusammensetzt. Für den Fall, dass ein stärkerer Bass gewünscht wird, steht ein zusätzlicher passiver E 110 Sub als Ergänzung zur Verfügung.

www.hkaudio.com