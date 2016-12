Arena Leipzig verleiht Sold-out-Award an The Cure

Vor Beginn ihres diesjährigen Konzertes in der Arena Leipzig haben The Cure den Sold-out-Award erhalten. Die Auszeichnung nahm die Band - Robert Smith (Gesang, Gitarre), Simon Gallup (Bass), Jason Cooper (Schlagzeug), Roger O’Donnell (Keyboard) und Reeves Gabrels (Gitarre) - vor Beginn der Show in der Arena Leipzig persönlich entgegen.

Überreicht wurde sie von den beiden örtlichen Veranstaltern Mike Schorler (Geschäftsführer In Move Konzert- und Kulturproduktionen GmbH) und Rodney Aust (Geschäftsführer Bernd Aust KulturManagement GmbH) sowie von Ben Mitha (Geschäftsführer Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH) und Iris Rackwitz (Marketing- und Eventmanagerin der Arena Leipzig).

Foto: The Cure mit Rodney Aust (l.), Iris Rackwitz (2.v.l.), Mike Schorler (3.v.r.) und Ben Mitha (r.). (Copyright: Uwe Frauendorf)

www.arena-leipzig.de