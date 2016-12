AIDAprima mit Lichttechnik von Lightpower ausgestattet





Am 7. Mai 2016 wurde AIDAprima, das neue Flaggschiff von AIDA Cruises, feierlich in Hamburg getauft. An Bord wird Lichttechnik von Lightpower eingesetzt. „Bei den Lichtpulten auf diesem Schiff, aber auch auf allen anderen Schiffen der AIDA Flotte setzen wir auf MA Lighting: mit Pulten der GrandMA-Serie auf den älteren Schiffen und in den letzten Jahren mit der GrandMA2-Serie auf den jüngeren Schiffen“, erklärt Marcel Dias Vieira, Supervisor Entertainment Technics AIDA Cruises.

„Auf der AIDAprima verwenden wir im Theatrium eine GrandMA2 Full-Size. In unserem Beach-Club kommt eine GrandMA2 Light zum Einsatz, in unserem Nachtclub Nightfly ebenfalls eine GrandMA2 Light und in unserer Disco D6 eine GrandMA2-Replay-Unit“, so Marcel Dias Vieira weiter. Zudem sind unter anderem Claypaky-Moving Lights und Robert Juliat-Verfolgerscheinwerfer mit an Bord.

Alle Veranstaltungsorte auf der AIDAprima sind über ein Netzwerk, in das eine MA NPU (Network Processing Unit) integriert ist, miteinander verbunden. Sie laufen jedoch in unterschiedlichen Sessions. Theoretisch wäre es so möglich, aus dem Theatrium die Show im Nightfly zu fahren.

Als Lichtdesigner zeichnet Hilton Jones von Three in One Entertainment & Consulting für die Shows auf AIDAprima sowie den weiteren Schiffen der AIDA-Flotte verantwortlich. Er kümmert sich in diesem Zuge auch um das System-Design und die Spezifikation.

„Unsere Shows im Theatrium haben zwischen 400 bis 630 Cues, im gesamten Schiff sind es 112 DMX-Universen, die wir benötigen. An vielen Stellen arbeiten wir daher auch mit Timecode, um der Komplexität Herr zu werden“, erklärt Jones. Als Lighting Operator für das Theatrium, das größte Venue an Bord, fungiert Andreas Scholz.

(Fotos: AIDA Cruises)

www.lightpower.de