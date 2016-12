Adam Hall Group erweitert Cameo Light Solutions mit Daslight-Interface der Nicolaudie Group

Cameo DVC 4 Powered by Daslight ist ein neues DMX-Interface, das als erstes Produkt aus der Partnerschaft zwischen der Adam Hall Group und dem Software-Entwickler Nicolaudie Group entstanden ist. Das Cameo-Interface bietet 512 DMX-Kanäle. Die passende DMX-Steuersoftware Cameo D4 zum Gestalten von Lightshows ist als Download kostenlos erhältlich.

Mit Cameo DVC 4 ist der professionelle Einstieg in die Lichtsteuerung per Computer möglich. Das DMX-Interface arbeitet mit der für Mac und PC erhältlichen Software Cameo D4 zusammen. Eine Bibliothek mit über 15.000 Produkten und die neu entwickelte Software Engine, die eine Kontrolle über iPhone, iPad und Android-Smartphones oder Tablets ermöglicht, gehören zu den Features der Steuersoftware. Mit dem integrierten Scan Library Editor können eigene Geräteprofile erstellt werden. So lässt sich die Bibliothek jederzeit erweitern.

Mit Cameo DVC 4 und Cameo D4 können komplexe Lightshows realisiert werden. Die von Daslight entwickelte Xeel Effect Engine bietet Hunderte von verschiedenen Effekten, die miteinander kombiniert werden können. Pixel-, Chase- und Positionseffekte für Moving Heads und Scanner sind damit möglich.

Das Cameo DVC 4-DMX-Interface lässt sich mittels Plug & Play über eine Mini-USB-Schnittstelle (Verbindungskabel im Lieferumfang) mit dem Computer verbinden. Interner Memory-Speicher ermöglicht das Kopieren der programmierten Daten auf das Interface. So kann die Lightshow auch im Stand-Alone-Betrieb mit 256 DMX-Kanälen ohne Computer betrieben werden.

Mit der Echtzeit-3D-Visualisierungs-Software Easy View lässt sich die Lichtshow vorbereiten. Hier können Truss- und Stage-Elemente eingefügt und die Lichteffekte, Farben, Dimmer-Einstellungen oder Gobos in Echtzeit mit dem 3D-Viewer beurteilt werden. Software-Updates werden kostenlos auf der Cameo-Website angeboten.

www.adamhall.com